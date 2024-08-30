日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万7625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 12(12) SBI証券 10( 8) 楽天証券 4( 4) ソシエテジェネラル証券 2( 2) auカブ