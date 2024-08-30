８月31日から９月１日にかけて放送される「24時間テレビ」（日本テレビ系）に、女優の土屋太鳳が出演する。番組では今年１月に起きた能登半島地震の復興支援の一環として能登に特設会場を設置し、土屋は現地から生出演する予定だ。では、土屋が復興支援のシンボルとして出演するのはなぜか。2015年上半期に放送されたNHK連続テレビ小説「まれ」が理由となる。土屋は能登で生まれ育ったパティシエを目指すヒロイン・津村希