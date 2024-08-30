有吉弘行と熊田曜子といえば、もはや因縁関係だ。因縁が生まれたのは６月29日に放送された「ロンドンハーツ女性芸能人スポーツテスト2024」（テレビ朝日系）でのこと。走り高跳びを行う熊田に向かって、有吉は「ミスれ！」と野次を飛ばし、その野次が影響したのか、熊田は走り高跳びを失敗。そこで熊田が涙を流してしまったため、有吉がプチ炎上する結果となった。その放送内容を見る限り、熊田に非は何一つなかった。さ