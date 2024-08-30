日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17(17) 松井証券 3( 3) BNPパリバ証券 2( 2) インタラクティブ証券 2(