カブスの鈴木誠也がメジャー３年目で、ついにナ・リーグ最強外野手になった。８月28日のパイレーツ戦には３番・DHでスタメン出場。９回の第５打席は先頭打者として左前打で出塁し、逆転劇の口火を切った。さらにこの回、２度目となる第６打席ではダメ押しのタイムリーを放つなど、チームの大逆転勝利に貢献。５打数２安打１四球１打点で打率を２割７分８厘とした。この日の活躍などもあり、チームの得点にどれくらい貢献でき