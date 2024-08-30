日本取引所が公表したオプション手口情報によると、30日の日中取引における日経225コールオプション（期近2024年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 88(88) ソシエテジェネラル証券25(25) BNPパリバ証券 19(19) みずほ証券10(