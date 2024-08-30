30日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝145円15銭前後と、午後5時時点に比べ22銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝160円70銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース