【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ニューシングルには、 壁を壊しひとつになったINIが“当たり前のような毎日に僕たちが革命を起こす” という強い意志とメッセージが！ INIが、10月30日に7thシングル「THE VIEW」を発売する。 今回のコンセプトは 「CHANGE THE VIEW -見方を変えれば広がる世界-」 。前作「THE FRAME」では「僕らを囲う“THE FRAME”を壊す」をコンセプトに掲げ、枠に囚われず、壁を壊す