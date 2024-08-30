北京市にある北京国際飯店で29日、2024年東城区「ビジネス環境の継続的改善で『北京サービス』東城モデルを構築し、経済の質の高い発展を推進」をテーマとするイベントが行われた。中国新聞網が伝えた。各企業の代表者約300人、多数の海外や中国全土のビジネス団体、著名な投資機関、仲介業者の代表などが参加した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）