中国国家衛生健康委員会はこのほど、「2023年衛生健康事業発展統計公報」を発表しました。それによりますと、中国の平均寿命は78．6歳となり、妊産婦の死亡率は15．1/10万（年間出産数10万に対し15．1人）、乳児の死亡率は4．5‰まで下がり、いずれもこれまでで最も良い数値となりました。「公報」によると、全国の医療衛生機関の総数は2023年末時点で前年より3万7867カ所多い107万785カ所に達しました。全国の病床数は前年より42