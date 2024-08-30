6〜8月の夏休みは、中国映画の「黄金シーズン」と言われる。今年の夏休みシーズンは終わりに近づき、中国の映画市場は引き続き活気を見せている。現実主義の題材から、アニメ・漫画作品、冒険ファンタジー、コメディー、犯罪サスペンス、ホラー映画など計142作が上映され、量的にもジャンル的にも実に豊富だ。8月28日時点で、夏休み期間（6月1日〜8月31日）の興行収入（前売りを含む）は112億元（約2307億円）に達し、中国コメディ