2024年8月29日、環球時報は、ベトナムが半導体産業の中心地を目指す一方で、人材不足というボトルネックを抱えていると報じた。記事は、ベトナム政府がこのほど「半導体チップ、人工知能、クラウドコンピューティング分野における高規格人材の育成強化に関する政令」を出し、これらの分野の人材育成を重点とする専門ユニットの設立を大学や機関に指示する必要性を提起したと紹介した。そして、同国の半導体産業規模が今年末には61