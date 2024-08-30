国土交通省江戸川河川事務所は30日、公式X（旧ツイッター）を更新。増水した河川の水が「首都圏外郭放水路調圧水槽」に流入する動画を公開した。台風10号接近に伴う降雨の影響で、30日午前2時に「注意体制に入りました」とし、「動画は午前5時10分頃、首都圏外郭放水路調圧水槽に増水した川の水が流入する様子です。地下放水路を通して#洪水の一部を江戸川へと流すことで流域の被害を大きく軽減することができます。#地下神殿