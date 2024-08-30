農林水産省農林水産省は30日、2024年産コメの全国の作柄概況（8月15日時点）を発表した。田植え期以降、おおむね天候に恵まれたとして、青森1県が「良」、北海道、秋田、山形など11道府県が「やや良」と見込んだ。新潟や愛知など31都府県は「平年並み」と予測。一方、日照不足などの影響を受けた佐賀や宮崎など3県は「やや不良」との見通しを示した。作柄概況は二期作の田植えが終わっていない沖縄県を除く46都道府県が対象で