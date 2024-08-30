巨人のプロ２年目・浅野翔吾外野手（１９）が約２年ぶりとなる甲子園に胸を躍らせた。３０日午前１１時に阪神―巨人戦（甲子園）の中止が発表された。午後３時半から青空の中、聖地のグラウンドでノック、フリー打撃を行った浅野は「（甲子園で）あんまりゆっくり練習したことがなかったので、堪能できたというか、しっかりグラウンドに慣れるための練習ができました」と笑顔を見せた。最後は涙で終わった。高松商３年時の２