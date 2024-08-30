今週の土曜日は、札幌競馬場で札幌2歳ステークス(GIII・芝1800m)が行われます。 過去10年の札幌2歳Sでは、前走から中3週以上で出走した馬が8勝2着7回3着6回と良績を残しています。さらに複勝率は28.4%、単勝回収率では119%と優秀な数字となっています。体力のつききっていない2歳馬による一戦ですので、前走からある程度間隔を空けた方が疲労も抜けて能力通りに走ることができるといえるのではないでしょうか。 一方