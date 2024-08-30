◆ 10月29日から合宿スタート野球日本代表・侍ジャパンは30日、「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」で着用する新ユニホームを発表した。11月9日・10日に行うチェコ代表との強化試合から着用する。ホームユニフォームは、最強の証である「無双ストライプ」を赤と紺で二本一組として、さらなる結束を表現。ビジターユニフォームは、伝統的な紺と日本を象徴する赤のデザインカラーを継承しながら、野球の投・打・走の動き