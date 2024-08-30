リンドーアが敵地Dバックス戦で同点弾→MVPコールが起きた【MLB】メッツ 3ー2 Dバックス（日本時間30日・アリゾナ）メッツのフランシスコ・リンドーア内野手が29日（日本時間30日）、敵地・チェイスフィールドで行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・遊撃」で先発出場。1-2の6回に28号ソロを叩き込んで試合を振り出しに戻した。チームを救う同点弾に、敵地にも関わらず「MVPコール」が起こったが、「彼が真のMVP」「冗談だろ