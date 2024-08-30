【モデルプレス＝2024/08/30】九州・福岡を拠点に活動するアイドルグループ・LinQ（リンク）の有村南海（ありむら・みなみ）にモデルプレスがインタビュー。夢を叶えるべく小学6年生で芸能界入りを果たし、15歳最後の仕事としてデジタル写真集『奇跡はいつも福岡から起こる』で初のグラビアに挑戦するなど、今後の期待に注目が集まる彼女の現在の夢とは―。【写真】“福岡の新たな奇跡”と話題の16歳アイドルが美脚披露◆有村南海