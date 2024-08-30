【モデルプレス＝2024/08/30】高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。夏休み編2024」（ABEMA／毎週月曜22時〜）に出演している米澤りあと黒木聖那が30日、Zepp DiverCity（TOKYO）で開催されたファッションイベント「TGC teen 2024 Summer supported by UP-T」（以下「TGC teen 2024 Summer」）に出演した。【写真】「今日好き」成立カップルがランウェイでおでこコツン◆「今日好き」せなりあ、初ランウェイでおでこ