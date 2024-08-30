動きが遅い台風10号は、土日も西日本から東日本周辺に居座る見込みです。土日の間に熱帯低気圧に変わる予想ですが、大雨をもたらすという点では、台風も熱帯低気圧も変わりありません。引き続き大雨災害に厳重な警戒が必要です。所々に活発な雨雲台風から離れた所も雨強まる台風10号は、西日本付近を自転車並みかそれ以下の速度で東寄りに進んでいます。今日30日(金)夕方5時の時点では、中国・四国地方を中心に台風本体のまとま