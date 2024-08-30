高松空港 台風10号は午後6時現在、愛媛県沖の海上を進んでいてまもなく四国に上陸する見通しです。 航空機やフェリーの運航にも影響が出ています。岡山空港、高松空港ともに全日空は全便が欠航に。 一方で……。 （松木梨菜リポート）「日本航空の窓口では搭乗手続きをする人の姿があります」 日本航空は岡山空港・高松空港ともに朝から運航しました。昼過ぎの便に搭乗した親子は。 （東京に戻る