１８日にで第１子女児の出産を発表したお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが３０日までに自身のＳＮＳを更新。産後ケアを受けたことと退院を報告した。バービーは「おっぱいもおまたも心も気兼ねなく大解放できた入院＆産後ケア生活でした」と記し、退院したことを報告。「薬膳に基づいたお食事のおかげかむくみも抜けてお通じスルスル整ったーーー東峯婦人クリニックの女神たちありがとうございました」と記