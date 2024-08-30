歌手・俳優の三宅健（45）が、9月1日放送の日本テレビ系『NNNドキュメント’24』（深 0：55）のナレーションを務めることが30日、発表された。【写真】幻想的！美しい世界観での三宅健ライブカット同番組は今回「はるの空聞こえなくても、できるんだよ」と題し、放送する。舞台は、北海道・美瑛町。大自然が広がる丘の上で民泊を営む春日晴樹さんと妻の史恵さんは聴覚障がい者のため、耳が聞こえる2人の子どもが、手話を通し