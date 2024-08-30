女子大生との密会報道が出てから、間もなく1か月が過ぎようとしている。活動休止を発表したため、レギュラー番組はすべて降板し、『KAT-TUN中丸雄一の姿をテレビで見ることはできなくなっているが、ファンの間からは早くも復帰を望む声が上がっている。【写真】中丸の休業報道の3日前、元女子アナ妻の意味深な“思い出写真”若い女性だけでなく、老若男女問わず人気のあった中丸だが、彼がアイドルからほぼ全国区のタレント