ロッテは、人気ビジネス漫画「サラリーマン金太郎」（集英社）とのコラボグッズの販売を開始した。原作者の本宮ひろ志さんが、主人公・矢島金太郎がロッテのユニホームを着用したイラストを描き下ろし。コラボ対象は佐々木朗希投手、中村奨吾内野手、荻野貴司外野手の3選手で、各選手の投球フォーム、打撃フォームをイメージして書き下ろした。販売されるのはTシャツ、アクリルフィギュアスタンド、フェイスタオル、シークレ