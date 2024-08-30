兵庫県の斎藤元彦知事は深夜や未明、休日にも庁内用SNS（ネット交流サービス）のチャット機能を通じて職員に業務上の指示をしていた。県議会の調査特別委員会（百条委）で、指示を受ける立場の職員は「気が休まることがない」と証言。関係者への取材でその一部が判明した。【まとめ】兵庫県知事のパワハラ疑惑それに対する証言「なぜ一言も知事に報告がないのか。知事が報道で初めて知るのはおかしいのではないか」。2023年7