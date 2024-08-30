大手銀行5社が9月から適用される住宅ローンの金利を発表しました。変動金利は全社いずれも据え置いた一方で、10年固定型の金利については引き下げました。5社の変動型住宅ローンの最優遇金利は、三菱UFJ銀行が0.345％、三井住友銀行が0.475％、みずほ銀行が0.375％、りそな銀行が0.34％、三井住友信託銀行が0.33％で8月と変わっていません。ただ、日本銀行が7月に利上げしたことを受けて、全社いずれも変動型住宅ローン金利