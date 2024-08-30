26日に第3子出産を報告したタレント近藤千尋（34）が30日、インスタグラムを更新。退院したことを報告した。近藤は「たくさんのお祝いコメント本当にありがとうございました」と感謝し「本日無事に退院いたしました」と報告。「今回も杉山産婦人科さんにお世話になり次女の時と同じ笠原先生にお願いしました」とし、赤ちゃんを抱えた近藤と同院の笠原慶充医師とのスリーショットを載せた。そして「なかなか出てこないべびちゃんで