『さんしょく弁当3』（兎月あい/KADOKAWA）第21回【全23回】ひとり暮らし歴10年の独身サラリーマン・鳴海は、母親を亡くした従妹ふたりと暮らし始める。母親を亡くしてから、普段の食事をデリバリーで済ませていた従妹たち。それを知った鳴海は、幼いふたりのために叔母直伝の料理を作る。鳴海の料理を食べた従妹は、懐かしい母の味を思い出して――。母の味が心をつなぐ、あたたかな家族の物語『さんしょく弁当』（1〜3巻）をご好