読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。いま、編集部注目の作家問題は…今回の出題漢字は「竜蝦」です。食べ物にまつわる難読漢字で、「〇〇海老」と書くことが一般的です。ヒント：プリっとした弾力と芳醇なうま味を持つ、大型の海老と言えば…さて