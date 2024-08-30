新潟地方気象台は３０日、台風１０号に関する新潟県気象情報を発表しました。（３０日午後５時１０分発表）気象台によりますと、台風１０号は、９月１日にかけて西日本を東へ進む見込みです。新潟県では暖かく湿った空気の影響で激しい雨の降る所があり、９月１日から２日にかけて大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想より発達したり停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。地震の影響で地盤の緩んでいる所があり