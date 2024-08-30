台風10号の影響で交通にも影響が出ています。 【東海道新幹線】8月30日（金）「東京～名古屋間」は、終日運転取りやめ「名古屋～新大阪間」は「こだま」を1時間に上下それぞれ2本程度運転8月31日（土）始発から「三島～名古屋間」で終日運転取りやめ「東京～三島間」「名古屋～新大阪間」は“こだま”を1時間に2本程度運転 【飛行機】こうした事態を受けて日本航空と全日空は、中部空港と羽田を結