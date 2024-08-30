台風10号の接近に伴い、東海地方の在来線や空の便にも影響が出ています。30日午後5時半現在の情報です。JRでは、名松線が松阪駅ー伊勢奥津駅、飯田線が長山駅ー中部天竜駅で運転を見合わせています。31日も、同じ区間での運休が発表されています。特急列車「南紀」と「伊那路」は、31日は終日運休です。近鉄は、五十鈴川駅ー賢島駅間で終日運休となっています。31日も、同じ区間で終日運休です。東海3