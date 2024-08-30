【ソウル時事】韓国の警察は３０日、７人組音楽グループ「ＢＴＳ」メンバーのＳＵＧＡさん（３１）を道路交通法違反の容疑で書類送検した。聯合ニュースが報じた。ＳＵＧＡさんは電動スクーターを飲酒運転した疑いが持たれており、聯合によると、容疑を認めているという。ＳＵＧＡさんは６日夜、酒を飲んだ後、電動スクーターで帰宅途中に転倒。周囲にいた警察官により飲酒運転が発覚した。２３日にソウル市内の警察署に出頭し