トヨタ自動車は３０日、台風１０号の影響で停止している国内全工場（１４工場２８生産ライン）の稼働について、９月２日午前も停止すると明らかにした。従業員の安全確保に加え、部品の輸送に影響が出ていることを踏まえた。同２日夕方以降の稼働は改めて判断する。トヨタは８月２８日夕から一部を除き車両生産を停止している。