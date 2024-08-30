日本サッカー協会（JFA）は30日、9月2日〜4日に福島県のJ-Villageにてトレーニング合宿を行うU-15日本代表候補メンバー42名を発表した。サッカーでは2032年のブリスベン五輪で主力となる世代。招集リストは以下の通り。GK：佐々木翔大（ブラウブリッツ秋田U-15）齋藤陽乃心（JFAアカデミー福島U-15）枝川航大（ソレッソ熊本）門倉遥夢（FC LAVIDA）長井京志郎（ロアッソ熊本ジュニアユース）佐藤蒼起（FC東京U-15深川）DF：石原拍