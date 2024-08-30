日本が世界に誇る電子の歌姫「初音ミク」とバーチャルシンガーたちの３ＤＣＧライブと企画展を併催したイベント・初音ミク「マジカルミライ２０２４」ｉｎＴＯＫＹＯが３０日、千葉・美浜区の幕張メッセで開幕した。９月１日まで。台風１０号の影響で時折強い雨が降る悪天候にも関わらず、午前９時３０分の開場前には１５００人超えるファンが列を作り、オープン後は「マジカルミライ２０２４」オリジナル衣装の初音ミクの等