宮内庁はInstagramなどを通じ情報発信を強化するため、広報費用およそ3400万円を盛り込んだ来年度予算の概算要求を発表しました。宮内庁は4月にInstagramの公式アカウントを開設。天皇皇后両陛下の活動を中心に写真や動画を発信していて、フォロワーはきょう現在で179万人にのぼっています。宮内庁は来年度予算で情報発信を強化するため広報室の人員を現在の10人からさらに3人増やすことを求めたほか、Instagram用の写真・動画撮影