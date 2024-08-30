気象台は、午後5時52分に、洪水警報を出雲市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・出雲市に発表東部、西部では、土砂災害に警戒してください。西部では、低い土地の浸水に警戒してください。東部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害30日夜のはじめ頃から31日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量45mmピーク時間30日夕方■出雲市□大雨警