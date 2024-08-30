北海道ではきょう（２０２４年８月３０日）、大型車の事故が相次ぎました。空知の美唄市では、トラック２台を含む車４台が絡む事故で４人がけがをしたほか、新十津川町でも大型ダンプとワゴン車の衝突事故で、１人がけがをしています。路肩に落ちた２台の大型トラック。積んでいた大量の野菜が散乱しています。事故があったのは、美唄市茶志内町の国道１２号です。３０日午後１時ごろ、トラック２台と乗用車２台のあわせて４台が絡