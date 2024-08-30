お笑いコンビタイムマシーン３号・関太と空気階段・鈴木もぐらをかが屋・加賀翔が撮影した写真集「まあるいふたり」（２８日、小学館刊行）の発売記念取材会が３０日、都内で行われ、関太、鈴木、加賀が登壇した。同写真集の帯にはビートたけしが「何を写真集にしているんだ！！くだらなくて良いか！！」とコメントを寄せている。小学館編集者がたけしの事務所の問い合わせフォームから連絡したところ、たけしが帯のコメン