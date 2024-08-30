東京・大田区田園調布を流れる多摩川の状況です。茶色く濁った川で川幅が広がり、そして、水位も通常よりも上昇しているのが確認できます。30日午後2時まで氾濫警戒情報が発表されていましたが、現在は解除されています。ただ、依然として水位が高いのが確認できます。東京都内に大雨警報が出されています。30日遅くまで土砂災害や河川の増水に引き続き警戒が必要です。