３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）と比べて２２銭円安・ドル高の１ドル＝１４４円９３〜９４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６０円６３〜６７銭で大方の取引を終えた。