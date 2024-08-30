天皇皇后両陛下の活動を紹介している宮内庁の公式インスタグラムについて、宮内庁は来年度からインスタの写真の撮影を専属のカメラマンに業務委託する方針を明らかにしました。宮内庁はきょう、2025年度の概算要求の内容を公表し、宮内庁インスタグラムにかかる広報費について初めて要求することを発表しました。要求額はおよそ3400万円です。宮内庁によりますと、現在は宮内庁のホームページ用や報道機関に提供するために撮影した