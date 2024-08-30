岸田総理からコメの流通への懸念に対処するよう指示があったことを受け、坂本農水大臣は卸売業者に対し、小売店に行き渡るよう通知を出したと明かしました。【映像】農水省の会見「今後米の流通状況については、より丁寧にフォローアップするとともに、きめ細やかな情報発信を行っていく考えであります」（坂本農水大臣）岸田総理は27日、消費者の立場に立ってコメの円滑な流通に取り組むよう、坂本大臣に指示しました。これを