日本グランプリシリーズG2の「Athlete Night Games in FUKUI 2024」が30日に福井県営陸上競技場で行われ、男子砲丸投で奥村仁志（24、センコー）が19m09の日本新記録をマークして優勝した。【写真を見る】男子砲丸投で奥村仁志が日本新記録 ！ 「地元福井で投げることができて嬉しい」日本勢初の19m超え【陸上アスリートナイトゲーム】これまで中村太地が2018年にマークした日本記録（18m85）を6年ぶりに更新した。1投目から18m19