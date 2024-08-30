自民党の総裁選挙をめぐり加藤勝信元官房長官は、立候補に必要な20人の推薦人の確保について「着実に近づいてきている」として、出馬表明に向けた最終調整に入りました。【映像】加藤氏、出馬表明に向け最終調整「現状、めどが立ったと断じうる状況ではありませんが、それに向けて着実に近づいてきている」（加藤元官房長官）加藤氏は、29日複数の議員に「20人の推薦人にめどがついた」と説明していて政策などの準備を進めてい