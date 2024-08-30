William Schomberg[ロンドン ３０日 ロイター] - 英住宅金融大手ネーションワイド・ビルディング・ソサエティーが３０日発表した８月の国内住宅価格は前月比０．２％下落した。マイナスは４月以来。ロイター調査によるエコノミスト予想は０．２％上昇だった。前年比では２．４％上昇。借入コストを押し上げた「ミニ予算」危機直後の２０２２年１２月以降で最大の上昇率となったものの、市場予想中央値（２．９％）よりも小幅に