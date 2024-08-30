３０日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０２．７５ポイント（１．１４％）高の１７９８９．０７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８４．０１ポイント（１．３４％）高の６３３１．１４ポイントと続伸した。ハンセン指数は７月１５日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を回復している。心理的節目の１８０００ポイントを一時突破した。売買代金は１７３４億９９３